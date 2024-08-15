خلافًا لأوامر نتنياهو.. لماذا يريد جيش الاحتلال الانسحاب من غزة؟ خبير عسكري يُجيب

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" -كمؤسسة عسكرية- يرغب بالانسحاب من داخل قطاع غزة خلافًا للمستوى السياسي.

وقال الدويري، إن "الجيش "الإسرائيلي" يريد الانسحاب من القطاع للتخلص من حرب الاستنزاف، ولكونه أيضًا من يدفع فاتورة الدم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه بشرطين في مفاوضات تبادل وقف النار وتبادل الأسرى، وهما البقاء بمحور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر، إضافة إلى تفتيش العائدين إلى شمالي القطاع.

وبشأن تركز القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبًا، أوضح الدويري أن هذه المدينة دخلت مرحلة ثالثة في إطار عمليات جيش الاحتلال بالمنطقة بعد الأولى التي استمرت 4 أشهر، وصولا إلى الثالثة التي بدأت قبل أيام بقيادة الفرقة "98".

ولفت إلى أن المعارك تحتدم هناك بعدما فشلت "إسرائيل" بتحقيق أهدافها وهي البحث عن شبكة الأنفاق والقادة والأسرى المحتجزين، إلى جانب رغبتها في استكمال التدمير.

واستدلّ أيضا بالمحاضرات التي يلقيها حاخامات يهود لضباط الاحتلال وقادته لقتل الأطفال والنساء وإبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها ثقافة سائدة على غرار استخدام جيش الاحتلال الفلسطينيين دروعًا بشرية خلال الحرب الحالية.