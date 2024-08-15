انتهاكات متواصلة.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها تنكيل بالشبان.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال خربة قلقس جنوبي المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف من بينهم: : الحاج زهير عبد الحليم أبو داود، الحاج نعيم أبو تركي، بسام داود " الطبنجة" أبو سنينة، أنس وحيد أبو تركي، قصي عبد العظيم أبو تركي، والشقيقين سلطان وصبحي أبو شخيدم.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "الحموز" في مخيم الفوار جنوبي الخليل، واعتقلت الشاب حمزة ماجد الحموز.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان عقب مداهمة منازلهم في منطقة واد السمين، عُرف منهم: سعيد أبو داود، عبد الله بسام طه، سالم أبو صبيح.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة سعير شمالي الخليل، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشابين: حامد جرادات، وعهد إسحاق جرادات.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق المدينة، واعتقلت الشابين: عبد الرحمن محمود حامد، وأحمد نائل نمر.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية صفا غربي رام الله، واعتقلت كلًا من: هيثم وجهاد باسم، سنار حمد، محمد إياد، وعمرو فايز.

في طولكرم، تسللت قوات خاصة "مستعربون" بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية إلى المدينة، واختطفت الشابين: عبد بدير، ونديم أبو الرب.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد شحادة، عقب اقتحام وتحطيم منزل للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، في بلدة جماعين جنوبي مدينة نابلس.