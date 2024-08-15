لليوم الـ 314 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 314 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومُرتكبًا مذابح ومجازر مروعة بحق النازحين الذين أجبرهم على النزوح القسري من مكانهم سكانهم بعد هدم منازلهم واعتقال أبناءهم وتوسيع قصفه على كافة مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39965 شهيدًا و92294 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون، في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "خزيق" في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال تتوغل في محيط أرض البرعصي ومصنع الستار وشارع السكة جنوب شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" على منطقة حسن البنا في الحي.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة، كما استهدفت زوارق الاحتلال شواطئ مدينة غزة.

في خان يونس، واصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصفه على مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف منزلاً في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس، وبلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

ونسفت طائرات الاحتلال، مربعات سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس.

في رفح، حذّر الدفاع المدني الأهالي في رفح من الوصول إلى المناطق الخطرة في المحافظة لاسيما مناطق: "رفح الغربية والشرقية والشمالية والوسطى"، وذلك بعد رصد حالات استهداف من الاحتلال لكل من وصل إلى هذه المناطق، وكثير منهم أصبحوا في عداد المفقودين.

وأطلقت طائرات الاحتلال نيرانها باتجاه الحي السعودي وحي السلطان غرب مدينة رفح.