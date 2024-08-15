نابلس- فلسطين أون لاين

ارتقى شهيدان وأُصيب 7 آخرين، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرة مسيرة صهيونية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشابين وائل بلال شاكر مشة (18 عامًا) و أحمد فراس عبدالله شيخ خليل (20 عامًا)، و7 إصابات بينها حالة حرجة، خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشهيدين ارتقيا إثر قصف طائرة "إسرائيلية" مُسيرة قصفت بصاروخ واحد على الأقل تجمعًا للمواطنين في مخيم بلاطة شرقي نابلس، فجر اليوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الطبية تعاملت مع شهيدين و7 إصابات، إثر القصف الإسرائيلي الجوي والمواجهات في مخيم بلاطة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

وفي تفاصيل إصابات الشبان، أوضحت مصادر طبية بأن شابًا أُصيب بشظية رصاص حي بالعين، وآخرى بـ "الدعس" من قبل مركبة عسكرية، ما أدى لإصابته بكسر باليد، وثالث بالرصاص الحي في الفخد، والإصابة الرابعة بـ "الشظايا".

وأوضحت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، وشنت أعمال تجريف وتخريب، وتعمّدت تدمير مركبة خلال اقتحامه الواسع للمنطقة.