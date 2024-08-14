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الإعلام الحكومي: استشهاد ألف طفل ومريض منذ إغلاق الاحتلال معبر رفح

14 اغسطس 2024 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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الإعلام الحكومي: استشهاد ألف طفل ومريض منذ إغلاق الاحتلال معبر رفح
غزة/ فلسطين اون لاين:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من ألف طفل ومريض وجريح، عقب احتلال جيش الاحتلال معبر رفح البري وإغلاقه في وجه المسافرين على جانبي الحدود قبل مائة يوم.

وقال مدير المكتب، إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي عقد وسط قطاع غزة: "مئة يوم على منع الاحتلال سفر 25 ألف مريض وجريح لديهم طلبات سفر وتحويلات للعلاج في الخارج، وبسبب هذا المنع توفي أكثر من ألف طفل ومريض وجريح، والباقون مهددة حياتهم بالموت بسبب سياسة الاحتلال غير الإنسانية وغير الأخلاقية بمنعهم من السفر لتلقي العلاج".

وأضاف الثوابتة أن (إسرائيل) تمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوفود الصحية، والأدوية والعلاجات، كما ويمنع إدخال المساعدات بأنواعها المختلفة، مما ساهم في تأزيم الواقع الصحي والإنساني بشكل خطير".

وشدد على أن الكارثة الإنسانية تتعمق في قطاع غزة على كل الأصعدة جراء إغلاق المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي.

وتابع قائلا: "الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح الحدودي بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة، بالتزامن مع تعمُّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وعلى كل الأصعدة ومناحي الحياة كافة".

وأكد الثوابتة أن إغلاق المعبر "جريمة مخالفة قانونية واضحة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع الاتفاقيات الدولية".

وحمل الثوابتة، (إسرائيل) والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لإغلاق معبر رفح ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، ووفاة الأطفال والمرضى".

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية ودول "العالم الحر" بـ"الضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، والضغط في اتجاه فتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة".

#غزة #حرب الإبادة

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