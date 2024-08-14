هيئة العشائر في غزة: مطالب المقاومة تمثل الشعب الفلسطيني

غزة/ فلسطين أون لاين

غزة/ فلسطين أون لاين:

أكدت هيئة شؤون العشائر دعمها لمطالب المقاومة في مفاوضات الدوحة المقرر عقدها غدا الخميس وقالت إنه تعّبر عن الموقف الوطني الموحد للقوى والفصائل.

وشددت شؤون العشائر في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مطالب المقاومة "تمثل الشعب الفلسطيني وتنادي بأقل حقوقه الإنسانية".

وجاء في البيان "شعبنا يذبح يوميا ولا يمكن أن تقبل مقاومته بمنح الوقت الكافي للاحتلال أو اتخاذ التفاوض كغطاء للاستمرار بالجرائم".

في هذه الأثناء، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو قدم في مايو/ أيار الماضي شروطا جديدة من شأنها تعقيد المفاوضات.

وتظهر وثائق غير منشورة، كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الشروط الجديدة هي استمرار (إسرائيل) بالسيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر، وفرض قيود جديدة على الفلسطينيين الساعين للعودة لديارهم.