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حماس: موافقة أمريكا على صفقة أسلحة جديدة للاحتلال تأكيد على شراكتها الكاملة في إبادة شعبنا

14 اغسطس 2024 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للكيان الصهيوني بقيمة عشرين مليار دولار، وتشمل طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، تأتي في إطار الدعم اللامحدود والتبنّي الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية.

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن تواصل دعم  الإدارة الأمريكية المالي والعسكري  للكيان الصهيوني،  يؤكد مجددًا أنها شريك كامل  في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية  ضد شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن كل خطوات دعم وإسناد كيان الاحتلال المارق، في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية؛ لن تضمن للكيان الصهيوني أمناً أو نصراً.

وأشارت حماس إلى أن شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا.

#الحرب على غزة #أسلحة أمريكية #طوفان الأقصى

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