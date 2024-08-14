الاحتلال يستهدف الدفاع المدني مجدداً.. استشهاد عنصرين في رفح

رفح/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، استشهاد عنصرين من منتسبيها، جراء قصف من طائرة إسرائيلية مسير على منطقة عربيه شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبث نشطاء مقاطع فيديو توثق قيام وحدة الإسعاف والطوارئ للوزارة الصحة في رفح بانتشال الشهيدين، وهما الرقيب الإطفائي صهيب أبو طاقية والرقيب حسين دياب أبو جاموس.

وأدانت الدفاع المدني هذا العمل الإجرامي، مؤكدا أنه يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين ورجالات الدفاع المدني.

وباستشهاد أبو طاقية وأبو جاموس يرتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية من منتسبي الدفاع المدني إلى 82 شهيداً.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و965 شهيدًا، و92 ألفا و294 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

