مفوض الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عامًا دراسيًا

نيويورك/ فلسطين اون لاين

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، إن 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا منهم 300 ألف من طلاب الوكالة.

وأضاف مفوض الأونروا في منشور على منصة "اكس"، اليوم الأربعاء، أن تأثير حرب غزة على الأطفال هائل، خاصة على صحتهم العقلية والنفسية وينبغي لنا إعادتهم إلى التعلم بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أن 4 من كل 5 مدارس في غزة تعرضت لقصف مباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجددًا.

واستشهد نحو 9936 طالبا وأصيب 15897 آخرين بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب وزارة التربية والتعليم العالي.