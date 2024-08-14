مجزرتان خلال يوم.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39965 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ313 على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيدًا و 54 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39965 شهيدًا و92294 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم