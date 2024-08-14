فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يستهدف الدفاع المدني مجدداً.. استشهاد عنصرين في رفح

"الاقتصاد": تراجع واردات فلسطين من تركيا بنسبة 35% خلال العام الجاري

مفوض الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عامًا دراسيًا

مجزرتان خلال يوم.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39965 شهيدًا

الشيخ "محمد أبو سعدة" .. دعاهم لختمة "القرآن" فحضروا عرس الشهادة (صور)

"غادرتنا بعد أن أديّت الأمانة".. حماس تنعى الحاج سعد الدين الزميلي

نأسف "غزة" تقصف (تل أبيب) مجددًا!

(إسرائيل) تستغل حرب غزة لتقسيم "الأقصى" عبر الاقتحامات

الخارجية الأمريكية تُصادق على صفقات أسلحة بالمليارات لـ"إسرائيل"

في يومها الـ 313.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

مجزرتان خلال يوم.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39965 شهيدًا

14 اغسطس 2024 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ313 على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيدًا و 54 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39965 شهيدًا و92294 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة