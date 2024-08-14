الخارجية الأمريكية تُصادق على صفقات أسلحة بالمليارات لـ"إسرائيل"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "وزارة الخارجية وافقت على بيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى متطورة، وطائرات إف-15 لإسرائيل مقابل أكثر من 18 مليار دولار بالإضافة إلى صفقة محتملة تتضمن قذائف مدفعية بـ 774.1 مليون دولار، ومركبات تكتيكية قيمتها 583 مليون دولار.

وقال البنتاغون، إن "هجوم إيران على "إسرائيل" أمر محتمل ولا نستطيع تخمين موعده، وعلينا أخذ ذلك على محمل الجد".

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه جرى مناقشة الصفقة بين كبار المسؤولين في "إسرائيل" والولايات المتحدة، ومع شركات تصنيع الطائرات.

ولفتت هآرتس إلى أنه من الممكن أن تثير الصفقة جدلًا بين أعضاء الحزب الديمقراطي الذين أعربوا في الماضي عن مخاوفهم بشأن سلوك جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة واستخدامه للأسلحة الأميركية.

والأحد الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا" في الشرق الأوسط في وقت يتهدد فيه التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان صدر بعد اتصال هاتفي بين أوستن ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن الوزير الأمريكي أمر أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.

وجاء في البيان أن "الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة".

ويُذكر أن أمريكا تدعم "إسرائيل" بشكل غير محدود في حربها المتواصلة على غزة منذ 313 يومًا، عبر تزويدها بالسلاح بأنواعه المختلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب مجازر مروعة ضد المدنيين في القطاع.

