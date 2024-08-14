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بالفيديو "وأدوا طقوسًا تلمودية".. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 اغسطس 2024 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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