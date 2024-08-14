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الاحتلال يعترف بـ"تفاصيل غير مسبوقة" حول جنوده المُصابين في معارك غزة

14 اغسطس 2024 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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كشف قسم إعادة التأهيل في وزارة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء،أنه استقبل أكثر من 10 آلاف جندي مُصاب منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت قناة كان العبرية، إن قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب أعلن استقباله 10056 مجندًا مصابًا جديدًا شهريًا من معارك غزة".

وأوضح قسم التأهيل أن 35% من المصابين يعانون من ردود فعل عقلية أو ما بعد الصدمة، أي أن ربع  المصابين يعانون من إصابة نفسية.

وأشار إلى أن 68% من المصابين هم من جنود الاحتياط، و37% من المصابين في صفوف الجيش لديهم إصابات في الأطراف.

ووفقًا لقسم التأهيل، فإن 3700 جندي مصاب لا يزال يخضع للعلاج حتى الآن، منهم 192 إصابتهم في الرأس، و168 في العين، و690 في العمود الفقري، وعشرات حالات البتر

وبحسب اعترافات جيش الاحتلال، فقد قُتل 690 جنديًا وضابطًا من قوات الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي.

#جنود قتلى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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