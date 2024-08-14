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إعلام الأسرى: الاحتلال مارس مسرحيةً هزلية وانتهاكًا للقوانين الدّولية في قضية "اغتصاب" أسير فلسطيي

14 اغسطس 2024 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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أكد مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال "الإسرائيلي"، مارس مسرحيةً هزلية باستدعاء عدد من جنوده المتّهمين باغتصاب أسير فلسطيني أعزل مقيد اليدين بمعتقل "سديه تيمان" أمام كاميرات المراقبة، للتحقيق.

وقال إعلام الأسرى في بيان صحافي، "كما هو متوقع أفرجت سلطات الاحتلال عن هؤلاء المجرمين في تصرف إجرامي، ضاربًا بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية".

وشدد على أن هذا الأسلوب القبيح لا يخرج إلا من كيان مجرم ينتهك حقوق الإنسان ويتفنن في إيجاد الحجج والذرائع لتغييب الجريمة وحماية مرتكبيها عبر مسرحية استدعاء المجرمين للتحقيق.

وطالب إعلام الأسرى المستوى الرسمي الفلسطيني بالتحرك بما لديه من دلائل واضحة وشهادات تؤكد ما لا يدع مجالًا للشك بارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق الأسرى، ومن الواجب التحرك لمحاكمة المجرمين في الجنائية الدولية.

ودعا كافة مؤسسات حقوق الإنسان بألا تسقط حقوق الإنسان الفلسطيني وأن تعمل بمقتضى واجبها العرفي والإنساني بالوقوف الى جانب المظلوم ووقف الظالم عند حده.

#إعلام الأسرى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #سديه تيمان

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