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"داعيًا المنظمات الدولية لفضح جرائم الاحتلال"

الرّشق: تحقيق "هآرتس" يؤكد مجددًا ارتكاب جيش العدو جرائم حرب مروّعة

14 اغسطس 2024 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، أمس الثلاثاء، إن ما كشف عنه تحقيق صحيفة هآرتس العبرية  من استخدام جيش الاحتلال النازي المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة، يؤكد مجددًا ارتكاب جيش العدو جرائم حرب موصوفة يجب إدانتها من كل العالم.

ودعا الرشق، محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال.

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية، بفضح وإدانة هذه الجرائم، وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال.

وكشفت هآرتس العبرية، أمس الثلاثاء، في تحقيق استقصائي، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة.

وأوضحت هآرتس أن استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية في غزة يتم بعلم من كبار ضباط الجيش حتى رئيس الأركان

وقالت، إن "جنود من الجيش قالوا إن حياته أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعًا بشرية".

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات استخدم الجنود أطفالاً ومسنين كدورع بشرية في غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #دروع بشرية

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