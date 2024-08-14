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في يومها الـ 313.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

14 اغسطس 2024 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 313 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39929 شهيدًا و92240 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

في المحافظة الوسطى، قصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو ندى" ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، بينهم أطفال بدون رؤوس وأشلاء.

زارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عيد" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

في رفح، شن جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق غرب وشمال مدينة رفح.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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