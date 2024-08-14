شهيد وإصابات في عدوان الاحتلال على طوباس

طوباس/ فلسطين أون لاين

اندلعت اشتباكات مُسلّحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب اقتحامها مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة الجسر بالمدينة واختطفت الشبان الذين تحصنوا فيه بعد قصف المنمزل بقذائف "انيرجا".

وأعلنت المصادر عن استشهاد الاسير المحرر فايز فواز ابو عامر اثناء محاصرته واشتباكه مع قوات الاحتلال في منزله بمنطقة الجسر بالمدينة.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن "جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في طوباس وطمون بالأغوار".

وأوضحت مصادر محلية أن عددًا من المواطنين أُصيبوا جراء قصف الاحتلال لمجموعة من الشبان في طمون بطوباس، لافتةً إلى أن الاحتلال يعرقل وصول الإسعاف للمصابين.

وقالت وزارة الصحة، إن إصابة خطيرة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة فتى بالرصاص الحي بالأطراف السفلية في بلدة طمون،و يجري نقله للمشفى.

وأكدت كتائب القسام - كتيبة طوباس، أن مجاهديها يواصلون رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "مقاتليها تصدوا لقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس بعد منتصف الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - طوباس، أن مقاتليها يواصلون خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة في المحور الغربي بمدينة طوباس.

وأوضحت مصادر صحفية، أن طائرات هيلكوبتر تابعة للاحتلال نقلت إصابات لجنود في طوباس من على حاجز تياسير.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال ما تزال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة طوباس بعد تأكيد إصابة عدد من الجنود.