احتفلوا بـ "بيتزا المثلث الأحمر".. السَّرايا تبث مشاهد "ملحميَّةً" لتفجير دبَّابة "ميركافاه 4 باز" غرب مدينة رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 311، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، بثت سرايا القدس تنشر مشاهد من تفجير مجاهدي سرايا القدس و كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه 4 باز" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، "تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس أمس الاثنين من تدمير دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة "شواظ" في شارع القدس بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

فيا وقصفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، "تل أبيب" وضواحيها بصاروخين من نوع "M90"، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبُعيد إعلان قصف "تل أبيب"، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق الاستهداف، وتجهيز المقاومين الصواريخ قبل إطلاقها.

ويظهر في الفيديو أحد المجاهدين وهو يلقي أبياتاً من الشعر جاء فيها: "جنود لها الإيمان والصبر عدة، لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل.. والحرب إن باشرتها فلا يكن منها الفشل، واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل".

#شاهد.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" بصاروخين من طراز "M90" رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا #الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/clt5BqF7Dl — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 13, 2024

بالتوازي، تواصل الأجنحة العسكرية لمختلف فصائل المقاومة الفلسطينية خوض المعارك الضارية ضدّ قوات الاحتلال في محاور القتال في قطاع غزة، ولاسيما في خان يونس.

واستهدفت كتائب القسّام دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا"، بقذيفتي "الياسين 105"؛ إحداها في منطقة الزنة، شرقي خان يونس، والأخرى في منطقة زلاطة، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده في حي أبو هداف، شمالي شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون".

أما كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، فاستهدفت تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده في "نتساريم"، بعدد من قذائف "الهاون"، من العيار المتوسط.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهدافها مقرّ قيادة الاحتلال الإسرائيلي وتموضع آلياتها في محور " نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.