الشيخ عكرمة صبري: اقتحامات المستوطنين اليوم تعد تجاوزاً لكل "الخطوط الحمراء"

غزة/ فلسطين أون لاين

قال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، إن اقتحامات المستوطنين، تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبحضور وزراء من حكومة الاحتلال يعد اعتداءً على المقدسات وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.

وأوضح الشيخ صبري"، أن الاحتلال والمستوطنين تستغل الأعياد اليهودية كذكرى ما يسمى (خراب الهيكل المزعوم)، من أجل محاولة فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.

ويرى خطيب المسجد الأقصى، أن حكومة الاحتلال التي يتواجد فيها الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير، تسعى بكل إمكانياتها إلى تقسيم المسجد المبارك زمانياً ومكانياً، وذلك من خلال منع المصلين الفلسطينيين من دخول الأقصى بالتزامن مع تسهيل دخول اقتحام المستوطنين للمسجد.

وشدد "صبري"، على أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الحرب على قطاع غزة، من أجل حسم المعركة في المسجد الأقصى المبارك لصالح جماعات الهيكل المتطرفة.

وبين أن اقتحامات المستوطنين وانتهاكات الاحتلال لن تفرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، وسيواصل المقدسيون الدفاع عنه والتمسك بحقهم التاريخي والديني فيه.

واقتحم أكثر من ألفين مستوطن، ظهر اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى يتقدمههم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحماية معززة من شرطة الاحتلال، من أجل إحياء ما يطلقون عليه ذكرى "خراب الهيكل".

وقدم الاحتلال الأسبوع الفائت لائحة اتهام ضد الشيخ عكرمة صبري (85عاما) في سياق حملة التحريض والملاحقة التي يتعرض لها منذ سنوات، وكانت قد قررت سلطات الاحتلال إدانة "صبري".

المصدر / وكالات