من عمق تحشدات الاحتلال.. القسَّام تعلن قصف "تلِّ أبيب" وضواحيها بالصَّواريخ

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسّام، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مدينة تل أبيب وضواحيها، بصاروخين من طراز "M90"، "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".

ومن جهته، فيما أكّد الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخين من غزة صوب تل أبيب، بدون تفعيل صافرات الإنذار، مشيرا إلى أن أحدهما سقط في البحر، فيما زعم أن الصاروخ الآخر، لم يجتَز قطاع غزة.

فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن أصوات انفجارات في تل أبيب والتقديرات تشير إلى احتمالية إطلاق صاروخين من غزة.

إلى ذلك، نقلت قناة الجزيرة عن مصدر قيادي بكتائب القسام، أن الصاروخين أطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال.

وأقر جيش الاحتلال، بإطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى دون تفعيل صفارات الإنذار.

كما زعم الجيش في بيان، أن أحد الصواريخ سقط في البحر قبالة سواحل تل أبيب.

في سياق متصل، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس.

كما أعلنت أيضًا استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح.