هيئة شؤون الأسرى تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح هوارين

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وإدارة سجونها وكافة أدواتها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح يعقوب هوارين.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة‘ إن "المعتقل يعقوب هوارين، مصاب بعدة طلقات في الجزء السفلي من جسده، وخضع لعملية جراحية، وما زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير في مستشفى "شعاريه تسيدك" الإسرائيلي".

وأشار المحامي عجوة أن محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في معتقل عوفر ستعقد يوم الإثنين القادم جلسة تمديد توقيف للمعتقل هوارين، وستكون غيابيًا - دون حضوره.

و دعت هيئة شؤون الأسرى، المؤسسات الحقوقية والانسانية والصحية للتدخل الفوري لإنقاذ حياته.

وأمس الإثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هوارين، من حي الطيرة في رام الله بعد أن أطلقت النار عليه.