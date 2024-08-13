فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من عمق تحشدات الاحتلال.. القسَّام تعلن قصف "تلِّ أبيب" وضواحيها بالصَّواريخ

السّنوار وقيادة الشعب الفلسطيني

طواقم الإسعاف في غزة .. قتل واعتقال واستباحة "إسرائيلية" تتحدى العالم

سياسة نتنياهو من أجل إطالة الحرب

الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 40 ألف شهيد

حماس: اقتحام المتطرفَين "بن غفير وغولدكنوبف" لباحات الأقصى إمعانٌ في العدوان واستفزازٌ لمشاعر المسلمين

هيئة شؤون الأسرى تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح هوارين

أهالي شهداء "مذبحة الفجر": كلُّ المتواجدين في مدرسة "التّابعين" نازحون ولم يتواجدْ أي مسلّح

"فيتش" تخفض تصنيف (إسرائيل) مع نظرة مستقبلية سلبية

أزمة دوائية تضرب غزة.. نقص 800 نوع من الأدوية يهدد حياة المرضى

هيئة شؤون الأسرى تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح هوارين

13 اغسطس 2024 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
...

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وإدارة سجونها وكافة أدواتها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح يعقوب هوارين.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة‘ إن "المعتقل يعقوب هوارين، مصاب بعدة طلقات في الجزء السفلي من جسده، وخضع لعملية جراحية، وما زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير في مستشفى "شعاريه تسيدك" الإسرائيلي".

وأشار المحامي عجوة أن محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في معتقل عوفر ستعقد يوم الإثنين القادم جلسة تمديد توقيف للمعتقل هوارين، وستكون غيابيًا - دون حضوره.

و دعت هيئة شؤون الأسرى، المؤسسات الحقوقية والانسانية والصحية للتدخل الفوري لإنقاذ حياته.

وأمس الإثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هوارين، من حي الطيرة في رام الله بعد أن أطلقت النار عليه.

#الحرب على غزة #الأسرى الفلسطينيون #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة