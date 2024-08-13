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"من سرّب أسرارنا؟".. غالانت يدعو لمُحاربة "الشرّ المريض"

13 اغسطس 2024 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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دعا وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت، إلى  التحرك بشدة ضد التسريبات المستمرة من اجتماعات الحكومة السرية والحساسة.

وأوضح غالانت في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنه من نقاط الضعف التي تم اكتشافها في الحرب هي التسريبات المستمرة من المنتديات (الاجتماعات) الحساسة والسرية".

وأكد غالانت أن هذا "الشر المريض (التسريبات) لم يُفلت المناقشة التي جرت أمس الإثنين في لجنة الخارجية والأمن".

وقال، "كنت في الخدمة منذ 48 عامًا، أرتدي الزي العسكري وأخدم في حكومات "إسرائيل"".

وأمس الإثنين، نشرت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، تسريبات لاجتماع غالانت بأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.

وكشفت التسريبات عن خلاف شديد بين غالانت وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهامات متبادلة حول مفهوم "النصر المطلق" في الحرب.

واتّهم غالانت نتنياهو بأنه هو السبب في عرقلة الوصول لتبادل أسرى.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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