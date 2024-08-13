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"الحكومة الأكثر ارتكابًا للإبادة الجماعية في التّاريخ"

"العدالة والتنمية" التركي يدعو لمقاضاة حكومة الاحتلال على مجازرها المروعة في غزة

13 اغسطس 2024 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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أنقرة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إنه لا بد من مقاضاة حكومة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، باعتبارها الحكومة الأكثر ارتكاباً للإبادة الجماعية في تاريخ البشرية.

وأشار جليك في  في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للعدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أن دعوات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لا تأتي من العالم الإسلامي فقط، بل تأتي من جميع الدول التي تتمتع بالديمقراطية، لكن "إسرائيل" لا تمتثل لأي من هذه الدعوات.

وأوضح أن موجات النزوح الكبيرة في قطاع غزة هرباً من الموت، تظهر حجم الحرمان والفقر الموجود هناك.

وتابع، "كلما زادت رغبة المجتمع الدولي في تحقيق وقف إطلاق النار، تنفذ "إسرائيل" عملية اغتيال أو هجوم كبير".

ويُشار إلى أن تركيا انضمّت رسميًا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.

#تركيا #الحرب على غزة #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

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