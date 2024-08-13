قراءة عسكرية: أبو عبيدة بعث رسالة إنذار للاحتلال وهذه أبرز مضامينها

أكد الخبير العسكري العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، أن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بعث رسالة إنذار للاحتلال بعدما أقدم مجندان مكلفان بالحراسة على قتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

وقال الدويري، إن رسالة أبو عبيدة تعني "أننا قد نفقد السيطرة على المجندين المكلفين بحراسة الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم والمجازر "الإسرائيلية" والتمادي فيها بالأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أن قيادة القسام لن تستطيع ضبط التصرفات الفردية للمجندين المكلفين بالحراسة، وعلى الاحتلال أن يرى نتيجة إجرامه وكيف ينعكس على أسراه.

وأوضح أن بلاغ أبو عبيدة صيغ بدقة ومفردات معبرة، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس بتعليمات من قيادة القسام وإنما هو تصرف فردي من مجندين أوصلهما الاحتلال إلى نقطة احتقان قاتلة.

وشدد على أن أبو عبيدة سجل خطوة سابقة لن تسمح "لإسرائيل" لاحقًا بتسويق مزاعم كاذبة، مشيرًا إلى أن الأخيرة متقدمة في مجال الكشف عن آلية القتل وطريقتها بعد تشريح الجثث بحال جرى تبادل لها أيضا.

ولفت الدويري إلى أن الواقعتين قد تكونا قد جاءتا كردة فعل بعد مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرج شرقي مدينة غزة، والتي قتل فيها الاحتلال أكثر من 100 شهيد أثناء صلاة الفجر بدم بارد.

وأشار إلى أن إجرام الاحتلال أفضى إلى غل شديد لدى الحراس وأخرجهم عن طورهم لارتكاب هذه الحادثة.

ويرى الدويري أنه لا بد أن ترتفع وتيرة الاحتقان في الشارع "الإسرائيلي" للوصول إلى صفقة تبادل للأسرى، وفي المقابل أشار إلى أن الاحتلال سيواصل ارتكاب مجازره في قطاع غزة امتدادًا لنهجه في القتل والتدمير الذي اتخذه منذ 75 عامًا.