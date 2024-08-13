"تخللها مُداهمات واعتداءات".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات للمواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت القياديين في الجبهة الشعبية زاهر ششتري وكمال ظريفة.

وتسللت قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم عسكر القديم شرقي المدينة، تبعتها آليات الاحتلال العسكرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب (28 عاما) بالرصاص الحي بالبطن.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشقيقين حسن ونصوح أبو سعدة.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سامر سيالات والمحرر صالح نزال عقب مداهمة منزليهما وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الكوم جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب يوسف ياسر العواودة بعد مداهمة منزل عائلته.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين جلال الخطيب، وحمزة ياسين عقب مداهمة منزليهما وسرقة مصاغ ذهبي من منزل ياسين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء أبو كويك بعد مداهمة منزله في حي بطن الهوى بالمدينة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد سليم اعمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسان مصطفى عامر من بلدة علار شمال المدينة.