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الاحتلال يهدم منزلي أسيرين في رام الله

13 اغسطس 2024 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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رام الله- فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، منزلي الأسيرين أيسر البرغوثي وخالد الخاروف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير البرغوثي في حي الطيرة، ومنزل الأسير الخاروف في حي أم الشرايط في البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب صرصور وإصابة ستة آخرين، أحدهم بحالة حرجة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء الشهيد معتز صرصور خلال مواجهات مع الاحتلال، فيما أصيب ستة شبان آخرين، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين والمنازل.

يُذكر أن البرغوثي والخاروف نفّذا عملية إطلاق نار على مركبة "إسرائيلية" مطلع العام الجاري، في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله.

وفي السابع من أكتوبر، اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الطبيب أيسر البرغوثي وخالد الخاروف بعد مداهمة منزليهما.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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