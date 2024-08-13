شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في رام الله

رام الله- فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة رام الله وسط الضفة الغربية

وأفادت مصادر محلية، بأن الشهيد معتز صرصور ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال، فيما أصيب ستة شبان آخرين، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين والمنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب صرصور وإصابة ستة آخرين، أحدهم بحالة حرجة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب آخر برصاص حي في منطقة الصدر وحالته خطيرة، إضافة إلى شابين آخرين أصيب أحدهما في القدم والآخر بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية.

وأعلنت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت الإضراب الشامل حدادًا على روح الشهيد معتز صرصور الذي ارتقى برصاص الاحتلال برام الله، فجر اليوم.