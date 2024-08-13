حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 312 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 312 على التوالي، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتّهجير ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 39 ألفًا و897 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و152 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

في رفح، نسفت قوات الاحتلال، عدة منازل سكنية غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو حية" في منطقة واد صابر في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، ما أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "درويش" شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزل عائلة "أبو علوان" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.