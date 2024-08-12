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أبو عبيدة: مجنَّدان مكلَّفان بحراسة الأسرى قتلوا أسيرًا وأصابا اثنين

12 اغسطس 2024 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة الأسرى قتلوا أسيرًا وأصابا اثنين
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الإثنين، مقتل أسير وأصيب آخرون، في حادثتين منفصلتين قاما بها مجندان من المكلفين بحراسة الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في بلاغ عسكري مقتضب، "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة".

وأشار أبو عبيدة، إلى أنه تجري محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين، محملًا وحكومة العدو المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة.

كما ولفت إلى، أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقاً الإعلان عنها.

#الأسرى #الاحتلال #القسام

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