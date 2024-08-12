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بالفيديو "عمليَّة من الطِّراز الفاخر".. القسَّام تبثُّ مشاهد مقاتل يقنص جنديًّا ويرديه قتيلاً شرق خان يونس ( شاهد )

12 اغسطس 2024 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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"عمليَّة من الطراز الفاخر".. القسام تبث مشاهد لحظة قنص جندي بطلقة واحدة شرق خانيونس
غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 311، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، بثت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس مشاهد "نوعيّّة" تظهر قنص جنديًا صهيونيًا وترديه قتيلاً في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتظهر اللقطات مقاتلين من القسام والسرايا، خلال تمركزهما في منزل مدمر، وتجهيز بندقية الغول لاصطياد أحد جنود الاحتلال، فيما قام أحد المقاتلين بارتداء عصبتين للقسام والسرايا على ذراعه في إشارة إلى وحدة العمل في الميدان.

وجلس المقاتلان يتناولان الطعام، بانتظار ظهور أحد جنود الاحتلال، من أجل قنصه، وبعد مشاهدة جندي وهو يتناول الطعام من نافذة أحد المنازل، قام القناص بالتسديد عليه، وإصابته إصابة قاتلة، حيث انفجرت الرصاصة في رقبته، ما أدى إلى سقوطه ومقتله على الفور.

وتعالت تكبيرات مقاتلي القسام والسرايا بعد عملية القنص، وسمع أحدهم يقول "الله أكبر.. نزل على أرضه" في إشارة إلى سقوطه قتيلا.

ووفق المشاهد، تعد عملية القنص المشتركة الثالثة من نوعها بين القسام والسرايا في خان يونس، بعد عمليتين سابقتين يومي 25 و28 يوليو/تموز الماضي.

وقد أثبت سلاح القنص لكتائب القسام فعاليته في الحرب الإسرائيلية على غزة بفضل بندقية الغول القسامية محلية الصنع التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أن جنديا يدعى عومير غينزبيرغ، من الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين القوات الخاصة، قتل أمس الأحد، في خانيونس، بعد إصابته مباشرة برصاصة قناص.

ولفتت إلى أن جنديين آخرين أصيبا بجروح في الحادثة ذاتها، ولم يتم الوصول إلى القناص.

يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من عمليات القنص، وقامت القسام باستعراضها، إضافة إلى الإعلان اليوم الاثنين عن عملية جديدة تم قنص جندي فيها، بالقرية السويدية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

 

 

#القسام #طوفان الأقصى

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