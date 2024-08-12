فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بطرقٍ "خبيثة".. تحذيرات حكوميَّة من أساليب الاحتلال في جمع معلومات بهدف الاغتيالات والإبادة

بلدية غزة: عدم توفر الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة الصحيَّة "الخطيرة"

بـ "لغة الأرقام".. الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "الإبادة الجماعية" بغزَّة

غالانت ينتقد ثرثرة "النَّصر المطلق" ويتهم "إسرائيل" بعرقلة "الصفقة".. ومكتب نتنياهو يردّ

المدرسة "الهاشميَّة".. طوق نجاة لإنقاذ "الجيل من الضَّياع" (بالصور)

الاحتلال يمنع طيارين "إسرائيليين" من قضاء إجازتهم في الخارج.. ما القصة؟

بلجيكا تُعلق على منع المساعدات الإنسانية عن غزة وتعدها "جريمة حرب"

"البحث عن الدواء".. "مهمة شاقة" بعد 10 شهور من حرب غزة

انطلاق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثّالث بالعراق

الاحتلال يُغلق مناطق غلاف غزة ويمنع الوصول إليها دون "تنسيق"

طالبت المنظمات الدولية بالتدخل العاجل..

بالصور بلدية غزة: عدم توفر الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة الصحيَّة "الخطيرة"

12 اغسطس 2024 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
...
بلدية غزة: عدم توفير الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة الصحيَّة "الخطيرة"
غزة/ فلسطين اون لاين

أكدت بلدية غزة أن عدم توفر الوقود اللازم لجمع وترحيل النفايات يتسبب في تكدس المزيد من النفايات ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.

وأوضحت البلدية في بيان مكتوب، الاثنين، أن كميات كبيرة من النفايات تزيد عن 100 طن تتكدس في الشوارع والمكبات العشوائية والمؤقتة وهي تشكل خطرًا على المدينة بسبب الروائح الكريهة والحشرات والقوارض الضارة والدخان المنبعث منها بفعل إحراقها، محذرةَ من خطورة تدهور الأوضاع واتساع انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين وخاصة فئة الأطفال.

871014fc-2f24-4e2e-a1a1-d878d8665e25.jpeg
 

وأضافت: أن طواقم البلدية لا تستطيع الوصول للمكب الرئيسي في منطقة جحر الديك شرق المدينة منذ بداية العدوان مما تسبب في تراكم النفايات في مراكز المدينة وفي محيط مراكز الإيواء والمراكز الصحية.

وبينت ان جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير معظم آليات ومرافق البلدية ما أدى إلى أزمة حادة في الخدمات وكارثة صحية وبيئية كبيرة ونقص كبير في المياه، وتزايد معدلات انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة هذا العدوان والدمار الممنهج للمرافق الحيوية.

871014fc-2f24-4e2e-a1a1-d878d8665e25.jpeg
 

وطالبت البلدية الجهات المعنية والمنظمات الدولية بسرعة توفير الوقود والآليات الثقيلة بشكل عاجل إضافة لإعادة إمدادات الكهرباء وتوفير المولدات وقطع الغيار والزيوت والفلاتر والتدخل الفعال والمساعدة في جمع النفايات والحد من الكارثة الخطيرة التي تعيشها مدينة غزة.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة