بلدية غزة: عدم توفر الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة الصحيَّة "الخطيرة"

غزة/ فلسطين اون لاين

أكدت بلدية غزة أن عدم توفر الوقود اللازم لجمع وترحيل النفايات يتسبب في تكدس المزيد من النفايات ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.

وأوضحت البلدية في بيان مكتوب، الاثنين، أن كميات كبيرة من النفايات تزيد عن 100 طن تتكدس في الشوارع والمكبات العشوائية والمؤقتة وهي تشكل خطرًا على المدينة بسبب الروائح الكريهة والحشرات والقوارض الضارة والدخان المنبعث منها بفعل إحراقها، محذرةَ من خطورة تدهور الأوضاع واتساع انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين وخاصة فئة الأطفال.





وأضافت: أن طواقم البلدية لا تستطيع الوصول للمكب الرئيسي في منطقة جحر الديك شرق المدينة منذ بداية العدوان مما تسبب في تراكم النفايات في مراكز المدينة وفي محيط مراكز الإيواء والمراكز الصحية.

وبينت ان جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير معظم آليات ومرافق البلدية ما أدى إلى أزمة حادة في الخدمات وكارثة صحية وبيئية كبيرة ونقص كبير في المياه، وتزايد معدلات انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة هذا العدوان والدمار الممنهج للمرافق الحيوية.





وطالبت البلدية الجهات المعنية والمنظمات الدولية بسرعة توفير الوقود والآليات الثقيلة بشكل عاجل إضافة لإعادة إمدادات الكهرباء وتوفير المولدات وقطع الغيار والزيوت والفلاتر والتدخل الفعال والمساعدة في جمع النفايات والحد من الكارثة الخطيرة التي تعيشها مدينة غزة.