الاحتلال يمنع طيارين "إسرائيليين" من قضاء إجازتهم في الخارج.. ما القصة؟

غزة/ فلسطين أون لاين

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منع سفر طياريه في سلاح الجو إلى الخارج لقضاء إجازات.

وكشف الإعلام العبري، الإثنين 12 أغسطس/ آب، عن أن الخطوة تأتي في ظل تأهب (تل أبيب) لهجوم انتقامي من إيران و"حزب الله".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية عن فقد قرر قائد ما تُسمى القوات الجوية في جيش الاحتلال اللواء تومر بار تأجيل الرحلات الجوية لأفراد سلاح الجو الدائمين.

وفي ذات الوقت أشارت إلى أنه لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وذكرت الهيئة أنه "بعد تقييم الوضع، وضمن الاستعدادات لرد من إيران وحزب الله، أصدر قائد القوات الجوية توجيها الإثنين منع بموجبه الطيارين من السفر إلى الخارج لقضاء إجازة".

ووفق هيئة البث، تستعد دولة الاحتلال لهجوم إيراني أوسع من هجوم أبريل/ نيسان الماضي، ووصف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الأيام المقبلة بـ"المصيرية".

واغتالت دولة الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن رسميا، فيما اغتالت القيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.