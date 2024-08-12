فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بطرقٍ "خبيثة".. تحذيرات حكوميَّة من أساليب الاحتلال في جمع معلومات بهدف الاغتيالات والإبادة

بلدية غزة: عدم توفر الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة الصحيَّة "الخطيرة"

بـ "لغة الأرقام".. الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "الإبادة الجماعية" بغزَّة

غالانت ينتقد ثرثرة "النَّصر المطلق" ويتهم "إسرائيل" بعرقلة "الصفقة".. ومكتب نتنياهو يردّ

المدرسة "الهاشميَّة".. طوق نجاة لإنقاذ "الجيل من الضَّياع" (بالصور)

الاحتلال يمنع طيارين "إسرائيليين" من قضاء إجازتهم في الخارج.. ما القصة؟

بلجيكا تُعلق على منع المساعدات الإنسانية عن غزة وتعدها "جريمة حرب"

"البحث عن الدواء".. "مهمة شاقة" بعد 10 شهور من حرب غزة

انطلاق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثّالث بالعراق

الاحتلال يُغلق مناطق غلاف غزة ويمنع الوصول إليها دون "تنسيق"

الاحتلال يمنع طيارين "إسرائيليين" من قضاء إجازتهم في الخارج.. ما القصة؟

12 اغسطس 2024 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
...
غزة/ فلسطين أون لاين

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منع سفر طياريه في سلاح الجو إلى الخارج لقضاء إجازات.

وكشف الإعلام العبري، الإثنين 12 أغسطس/ آب، عن أن الخطوة تأتي في ظل تأهب (تل أبيب) لهجوم انتقامي من إيران و"حزب الله".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية عن فقد قرر قائد ما تُسمى القوات الجوية في جيش الاحتلال اللواء تومر بار تأجيل الرحلات الجوية لأفراد سلاح الجو الدائمين.

وفي ذات الوقت أشارت إلى أنه لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وذكرت الهيئة أنه "بعد تقييم الوضع، وضمن الاستعدادات لرد من إيران وحزب الله، أصدر قائد القوات الجوية توجيها الإثنين منع بموجبه الطيارين من السفر إلى الخارج لقضاء إجازة".

ووفق هيئة البث، تستعد دولة الاحتلال لهجوم إيراني أوسع من هجوم أبريل/ نيسان الماضي، ووصف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الأيام المقبلة بـ"المصيرية".

واغتالت دولة الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن رسميا، فيما اغتالت القيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة