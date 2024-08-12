بلجيكا تُعلق على منع المساعدات الإنسانية عن غزة وتعدها "جريمة حرب"

بروكسل/ وكالات

علقت دولة بلجيكا رسميا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير لقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، مؤكدة أنها جريمة حرب.

وقالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز في منشور لها على منصة إكس، الاثنين، إن منع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، "جريمة حرب".

وأضافت غينيز: "إن هذه الدعوات تخرب أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي وتهدد أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ويوم أمس الأحد وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، طالب بن غفير، بتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة باحتلال أراضيهم بدلا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.

وقال: "إذا احتللنا الأراضي في قطاع غزة وأخبرناهم أن كل ما فعلوه سيدفعون ثمنه من الأرض، وأوقفنا إدخال الوقود، وشجَّعنا الهجرة الطوعية، أعتقد أنه في النهاية يمكننا تحقيق الانتصار الكامل".

وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الحصار الشديد على قطاع غزة، منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع فتح المعابر استثنائيا لإدخال بعض المساعدات الدولية.

وبدعم أمريكي تشن دولة حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.