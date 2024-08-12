انطلاق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثّالث بالعراق

العراق/ فلسطين أون لاين

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثالث في مدينة كربلاء العراقية، تزامنًا مع إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، بمشاركة واسعة لرموز وشخصيات بارزة من فلسطين والعالم.

ويُعقد المؤتمر برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وبتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، تحت شعار "من معركة الطف إلى طوفان الأقصى: انتصار الإرادة على الطغيان".

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بزيارة الوفود المشاركة إلى مرقد الإمام الحسين، أعقبها لقاء مع المتولي الشرعي للعتبة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي أكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنويًا، لما يمثله من دعم عالمي للقضية الفلسطينية، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هذا العام.

والتقت الوفود مع الزوار في العتبة الحسينية المقدسة، حيث أداء صلاة الظهر جماعة.

وفي 27 أغسطس/ آب 2023، انطلقت أعمال مؤتمر "نداء الأقصى الدولي"، بنسخته الثانية بمدينة كربلاء، بمشاركة 65 دولة، والذي عُقد تحت شعار "فلسطين والإمام الحسين: الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية".



