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الاحتلال يُغلق مناطق غلاف غزة ويمنع الوصول إليها دون "تنسيق"

الاحتلال يُغلق مناطق غلاف غزة ويمنع الوصول إليها دون "تنسيق"

12 اغسطس 2024 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين 12 أغسطس/ آب، أمرا بإغلاق مناطق في غلاف قطاع غزة ومنع الوصول إليها دون تنسيق مسبق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له على منصة إكس، إن الخطوة جاءت بعد تقييم الوضع، وأن المناطق المشمولة "حاجز إيرز، وياد مردخاي، ومفرق شعار هنيغف، ومفترق نتيفوت، وناحال عوز، وتقاطع شارع 234 ومنطقة ناحال أشكول من مفرق رعيم ومفترق أوريم حتى السياج".

وأوضح أن القرار دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ولم يحدد له سقفا زمنيا.

وتضاربت الأنباء عن سبب إغلاق مناطق الغلاف، إذ عزت قنوات عبرية إلى أنها بسبب سقوط العديد من صواريخ المقاومة في الغلاف، وأخرى قالت إنه محاولة لمنع أعضاء من اليمين المتطرف للوصول إلى منطقة محاذاة غزة.

وتواصل دولة الاحتلال شن حربها على قطاع غزة؛ ما أسفر عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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