الصّحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39897 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39897 شهيدًا و 92152 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، إلى أن عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة.

وقالت، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ (48 ساعة) الماضية راح ضحيتها (142 شهيداً) وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن.