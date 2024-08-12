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نشطاء يحذّرون: توقّفوا عن خدمة الاحتلال بالمجان

12 اغسطس 2024 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال نشطاء فلسطينيون، إن جيش الاحتلال يعتمد على صور ومقاطع فيديو تنشر من داخل المدارس ومراكز الإيواء لتبرير قصفها وإضفاء المصداقية على مجازره بحق النازحين في غزة.  

وأضاف النشطاء في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "بناءً على متابعة ورصد ما يصدر عن الاحتلال من بيانات عقب عمليات قصف المدارس ومراكز الإيواء فإن المؤكد أن الاحتلال يعتمد على ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي لإضفاء مصداقية على البيانات المضللة التي ينشرها عقب يوم أو يومين من كل استهداء في محاولة لتلميع الدور الذي يدعي النجاح في تنفيذه"

وطالب البيان بالتوقّف عن نشر الصور ومقاطع الفيديو من داخل مراكز الإيواء على منصات التواصل الاجتماعي لتوفيت الفرصة على الاحتلال لارتكاب مزيداً من جرائمه بحق ابناء شعبنا. 

كما حذر من نشر أي معلومات أو صور حول الشهداء عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وختم النشطاء بيانهم "تذكّر: لا يكفي أن تكون عميلًا للاحتلال.. يكفي أن تكون غبيًا!"

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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