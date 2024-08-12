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زعيم اليسار الفرنسي: "مجزرة التابعين" بغزة ستظل رمزا للجريمة النكراء

12 اغسطس 2024 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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باريس/ فلسطين أون لاين

قال زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان ليك ميلانشون إن المجزرة التي ارتكبت في مدرسة تؤوي نازحين في غزة وأسفرت عن استشهاد أكثر من مئة فلسطيني ستظل رمزا للجريمة النكراء التي شجعتها القوى من خلال السماح بحدوثها.

وكتب زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري على منصة أكس اليوم الاثنين: “لن تتوقف همجية الإبادة الجماعية التي يمارسها نتنياهو.. إن المذبحة التي وقعت في غزة ستظل رمزا للجريمة النكراء التي شجعتها القوى من خلال السماح بحدوثها. وسيحمل زعماء مثل ماكرون وشولتز وبايدن وأحزابهم ووسائل الإعلام الداعمة لهم هذا العار أمام الأجيال. لديهم الوسائل لوقف الحرب على الفور. لكنهم يساعدون نتنياهو على مواصلة ذلك”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نشر، قبل ساعات من هذه المجزرة الإسرائيلية فجر السبت، تغريدة بالعربية على منصة “إكس”، شدد فيها على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب قائلًا: “يجب أن تتوقف الحرب في قطاع غزّة. ويجب أن يفهم الجميع ذلك. إيقاف الحرب ضروري من أجل الغزاويين والرهائن واستقرار المنطقة المهددة بالخطر في الوقت الراهن”.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة التابعين

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