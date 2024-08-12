"وأطلقتْ النّار تجاه شاب ونكّلت به".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلّحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت كتائب شهداء الأقصى بجنين، "خضنا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين من عدة محاور".

وأعلنت كتيبة جنين - سرايا القدس، أنها خاضت اشتباكات مع جيش الاحتلال أثناء اقتحامه وسط المدينة.

وحطّمت قوات الاحتلال عددًا من المحلات التجارية وسط المدينة، ودمرت محتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اعتقل سمير أبو عبيد والد الشهيد أحمد أبو عبيد، بعد اقتحام منزله، والشاب وجدي الحثاوي.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد إطلاق النار صوبه والتنكيل به بعد اقتحام عمارة في حيّ الطيرة في رام الله.

وداهم الجنود منزلًا لعائلة "حامد" في بلدة سلواد شمال رام الله، واعتقلت الشاب ميسرة حامد.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت نجل الصحفي عادل أبو نعمة واقتادته لجهة مجهولة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب رامي عدنان دعاس، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في قرية حجة شرق المدينة، كما اقتحمت بلدتي جينصافوط، وباقة الحطب قرب قلقيلية، دون التبليغ عن اعتقالات.