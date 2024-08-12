آخر التطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ311 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 311 تواليًا، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

في خان يونس، استهدف طيران الاحتلال أرضاً زراعية في منطقة ارميضة شرق بني سهيلا، وأخرى استهدفت منطقة الزنة، شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي.

وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال نسف مربعاً سكنياً في عبسان الجديدة شرق خانيونس.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال حي تل السلطان غرب رفح.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى مواطن وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "خطاب" في محيط برج النونو في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزل نائب أمين عام الجبهة الشعبية، جميل مزهر، في النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، المناطق الشرقية الشمالية لمدينة غزة، كما قصفت المدفعية حي الصبرة جنوب مدينة غزة.