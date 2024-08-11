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استشهاد الرياضيين الطيف والتتر في مجزرة "التَّابعين" في مدينة غزَّة

11 اغسطس 2024 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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ارتقاء الرياضيين الطيف والتتر في مجزرة "التَّابعين" في مدينة غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

طالت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المصلين، فجر يوم السبت،  بمسجد التابعين وسط مدينة غزة، شرائح عديدة من المجتمع، كان من بينهم عددًا من الرياضيين.

وعرف من بين الشهداء الكابتن: محمد الطيف، أحد حكام كرة القدم السابقين في قطاع غزة، الذي لحق بأبنائه الذين ارتقوا خلال طوفان الأقصى.

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كما شيع الرياضيون الكابتن: مجدي التتر أحد أبرز اللاعبين في لعبة الننشاكو، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يعتبر المدرب الأبرز في مجاله على مستوى الوطن.

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واستهدفت طائرات الاحتلال أمس السبت مسجد التابعين أثناء صلاة الفجر، مما أدى لارتقاء أكثر من 100 شهيد، حيث أدان عدد كبير من المؤسسات العربية والدولية،  في حين لم تعلق الاتحادات الرياضية الدولية على قتل الرياضيين الفلسطينين، ولم تتخذ إجراءات حاسمة اتجاه الكيان الصهيوني رغم تقديم العديد من الأدلة التي تدين الاحتلال من قبل اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

#رياضة #مجزرة التابعين

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