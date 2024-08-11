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مئات المغاربة يتظاهرون بالدار البيضاء تنديدا بـ"مجزرة التابعين"

11 اغسطس 2024 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

تظاهر مئات المغاربة بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد، للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين والتي راح ضحيتها 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وجابت المظاهرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" شوارع رئيسية بالدار البيضاء، قبل التوجه إلى وسط المدينة في اتجاه شارع أنفا.

وطالب المتظاهرون المغاربة، العالم العربي والإسلامي بالتدخل لوضع حد لمجازر "إسرائيل" في غزة.

وقال بوبكر الونخاري، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين: "الجريمة البشعة التي ارتكبها الصهاينة اليوم، ليست معزولة عن كافة جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين".

وزاد الونخاري: "الصهاينة اليوم يريدون أن يوهموا العالم أنهم يقصفون مسلحين، ولكن الواقع يُكذب ذلك".

وفي تفاصيل المذبحة المروعة، أوضح المكتب الحكومي أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع

وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن". 

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة التابعين في حيّ الدرج وسط مدينة غزة بـ 3 صواريخ، ما أدى لاستشهاد 90% من النازحين داخلها

وأشار إلى أن أغلب الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى العربي حالتهم خطيرة جدا، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل مستشفى الأهلي العربي لم يتم التعرف على أصحابها وتواجه العوائل صعوبة في التعرف على أبنائها.

#غزة #المغرب #مجزرة التابعين

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