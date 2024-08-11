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رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية لمرشحي الحزب الديمقراطي الأمريكي

11 اغسطس 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية لمرشحي الحزب الديمقراطي الأمريكي
ميشيغان/ فلسطين اون لاين- وكالات:

تمكنت عضو الكونغرس من أصول فلسطينية رشيدة طليب، من الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الكونغرس عن الدائرة الـ12 في ولاية ميشيغان، لتنافس الجمهوري جيمس هوبر في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وتستعد طليب المدافعة عن حقوق الفلسطينيين لخوض الانتخابات في دائرتها التي تحظى بها بشعبية عالية، والمحسوبة دوما على الحزب الديمقراطي، للحفاظ على مقعدها للمرة الثالثة.

وكانت المؤسسات الصهيونية العاملة في الولايات المتحدة ومن بينها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" دعمت بملايين الدولارات منافسي طليب وأعضاء الكونغرس الآخرين الداعمين للقضية الفلسطينية لإفشالهم في الحصول على ترشيحات الحزب الديمقراطي للانتخابات المقبلة، من بينهم النائب كوري بوش من ولاية "ميسوري" التي خسرت ترشيح الحزب لصالح مرشح آخر مدعوم من "أيباك".

#الانتخابات الأمريكية #أمريكا

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