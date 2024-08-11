مجددًا.. إيران لـ "إسرائيل": الثأر لهنية واجب ديني وعليكم انتظار "العقاب الأليم"

وكالات/ فلسطين أون لاين

خلال الساعات القليلة الماضية، أكد مسؤولون إيرانيون مجددًا عزم طهران توجيه ضربة مؤلمة لـ "إسرائيل"، ردًا على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في أثناء وجوده في طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

وأجمع المسؤولون، في تصريحات منفصلة، عن حتمية الرد القاسي على "إسرائيل" تنفيذا لأوامر أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، إنه "وفق توجيهات المرشد، نعتبر الثأر لهنية الذي استشهد على أرضنا واجبًا دينيًا ووطنيًا".

ومن جانبه، شدد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري على أن طهران سترد "بشكل قانوني وحاسم" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

جاء ذلك في حديث للمسؤول الإيراني مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب.

ووصف باقري اغتيال هنية في طهران بأنه "خطأ إستراتيجي" سيكون "مكلفًا" لإسرائيل.

وقال إن الرد الإيراني "سيكون مكلفا، لكنه سيكون لمصلحة الأمن والاستقرار، ومن ثم لمصلحة الدول كافة في المنطقة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء إيرانية عن القائد الكبير بالحرس الثوري الجنرال علي فدوي قوله إن طهران ستنفذ أمر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بإنزال "عقاب قاس" بإسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

ونقل الإعلام الإيراني عن فدوي قوله "أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة.. وستُنفذ بأفضل صورة ممكنة".

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وتتأهب "إسرائيل" لسيناريوهات رد انتقامي محتمل من إيران و"حماس" و"حزب الله"؛ بعد تنفيذ تل أبيب عمليتي اغتيال في عاصمتين لم تفصل بينهما سوى 6 ساعات.

وتوعدت إيران و"حزب الله" و"حماس" بالانتقام لاغتيال هنية وشكر، لكن حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، "ليس من الواضح في هذه المرحلة ما هو نطاق الانتقام".

و"شهدت الأيام الأخيرة تنسيقا مكثفا (من الإسرائيليين) مع نظرائهم الأمريكيين وقوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، في الشرق الأوسط كجزء من تدابير الاستعداد"، حسب الصحيفة.

وحسب القناة "12" فإن "السؤال الأكبر الذي يشغل الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام هو: كيف سيبدو رد إيران على اغتيال هنية في قلب طهران؟".

وثمة تقديرات إسرائيلية مختلفة بالنسبة لسيناريوهات الرد المحتملة من إيران و"حزب الله" و"حماس"، سواء كل على حدة أو مجتمعين في وقت متزامن وبمساعدة جبهات أخرى.