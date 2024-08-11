الضفة الغربيَّة.. مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال ويستهدفون آلياتها في نابلس وجنين

غزة/ فلسطين أون لاين

اندلعت صباح اليوم الأحد اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين بشمال الضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات الناسفة والرصاص.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العين شمال غرب نابلس وبلدتي السيلة الحارثية وكفردان غرب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العين والسيلة الحارثية.

كما أفادت المصادر باستهداف آليات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين.

وبحسب المصادر نفسها، تم إعطاب آلية إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة متفجرة في مخيم العين.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس.

اقتحامات ومواجهات

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم صباح اليوم مدينة نابلس من حاجز صرة العسكري، مشيرة إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية شملت مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية، خاصة في قلقيلية وجنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم الصحفي حمزة زيود عقب اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال نفذت في وقت مبكر اليوم ومساء السبت عدة اقتحامات، مشيرة إلى اندلاع مواجهات في عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن الاقتحامات شملت بلدات عزون في قلقيلية ورمانة في جنين وقصرة ومادما في نابلس.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة عند الجدار الفاصل قرب بلدتي عزون وعسلة شرق قلقيلية، مشيرة إلى أن شبانا ألقوا زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين قرب بلدة عزون وأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة.

كما قالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدتي عزون شرق قلقيلية وقصرة جنوب شرق نابلس.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية شقبا غرب رام الله وحي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وشملت الاقتحامات أيضا بلدة خربثا بني حارث غرب رام الله.

إلى جانب ذلك،اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الصحافي حمزة زيود، والأسير المحرر عدنان أبو الرشيد من بلدة السيلة الحارثية، والشاب أيمن سامر مرعي للضغط على شقيقة باسل مرعي بتسليم نفسه عقب اقتحام منزل ذويهما في بلدة كفرذان غرب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر رضوان خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، التي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة.

وذكر شهود عيان أن مقاومين استهدفوا منطقة الجدار بين بلدتي عزون وعسلة شرق قلقيلية بعبوة متفجرة محلية الصنع، فيما رشق شبان مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة على شارع 55 قرب بلدة عزون.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم، عرف منهم: يزن نعاجي ووائل سبتة وعبد الله عبيد وضياء عبيد ومصطفى ناصر ومراد ناصر.

واعلنت كتائب القسام – كفرذان في بيان مقتضب أن "مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة، وأمطروا القوات والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

كما أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أن "مجاهدينا خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية بالرصاص والعبوات الناسفة".