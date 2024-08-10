"اصطيَّاد جنود وهبوط مروحيات".. القسّام تدكُّ جيش العدو وتوقع قتلى وجرحى جنوبي قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 309، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها لمبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بقذيفتي “تي بي جي” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأظهر الفيديو رصد عناصر الكتائب لقوة إسرائيلية من 9 جنود كانت تتحصن بأحد المباني، ثم استهدافهم بالقذيفتين، كما أظهر الفيديو إخلاء طائرات مروحية الاحتلال للقتلى والجرحى.

كما قالت القسام، في بلاغ عسكري، قنص أحد جنود الاحتلال في القرية السويدية جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح.

وفي بلاغٍ منفصل، أعلنت القسام، تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى "الأندونيسي" بحي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأشارت إلى، أن مجاهديها يخوضون معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.

ويذكر، أن أكثر من 690 جندياً وضابطاً إسرائيلياً قتلوا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال اتهامات داخلية بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره البشرية والتي تزيد عن ذلك بكثير.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في مختلف محاور مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، وشرقي مدينة خان يونس، ومحور "نتساريم"، وتصطاد جنوده وآلياته.