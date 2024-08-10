آلاف المستوطنين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو

غزة/ فلسطين أون لاين

تظاهر آلاف المستوطنين، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ "آلاف الإسرائيليين تظاهروا وسط مدينة تل أبيب للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة تبادل أسرى".

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عشرات المواقع بأنحاء البلاد، وخاصة في مدن حيفا وكفار سابا (شمال) وتل أبيب (وسط)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات مبكرة، تطيح بحكومة نتنياهو.

وفي وقت سابق السبت، دعا ذوو أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، الوفد المفاوض لعدم الاستسلام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يؤدي للإفراج عن أبنائهم.

والخميس الماضي، دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، (إسرائيل) وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الأربعاء أو الخميس المقبلين، بالدوحة أو القاهرة، وذلك في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاثة المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين (إسرائيل) وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب شروط حكومة الاحتلال المتطرفة الرافضة لإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.

لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.