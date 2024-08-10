مظاهرات غاضبة في هولندا والسويد احتجاجا على مجازر الإبادة المتواصلة بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

شهدت هولندا والسويد، السبت، مظاهرات منددة بالإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للشهر الـ 10 على التوالي.

وفي مدينة أوتريخت الهولندية، خرج مئات المتظاهرين إلى ميدان يانسكيرخوف للتعبير عن دعهم للشعب الفلسطيني.

وانتقد المتظاهرون حكومات غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا على دعمهم إسرائيل رغم جرائمها في غزة.

وطالبوا بمقاطعة سلاسل مقاهي وأغذية وملابس غربية بينها "ستار باكس" و"زارا" و"ماكدونالدز" أعلنت عن دعمها إسرائيل.

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، نظم المئات مسيرة انطلقت من ساحة أودنبلان نحو السفارة الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة، مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر / وكالات