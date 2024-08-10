البروفسور الكحلوت ينضم لقائمة الشهداء العلماء بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

انضم البروفسور يوسف الكحلوت أحد القامات العلمية الفلسطينية إلى قائمة الشهداء العلماء خلال الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واستشهد البروفسور الكحلوت في مذبحة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه مسجدا في مدرسة التابعين بغزة أثناء أداء صلاة فجر السبت 10 أغسطس/ آب 2024.

وإلى جانب الكحلوت قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب عشرات آخرون.

والشهيد يوسف شحدة محمد الكحلوت، أستاذ دكتور في اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بغزة، له العديد من الكتب والمؤلفات، كان أبرزها مقاربات نقدية في شعر المقاومة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 من العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين خلال الحرب المستمرة على القطاع للشهر العاشر على التوالي.

وفي وقت سابق، نشر المكتب الإعلامي الحكومي قائمة بأسماء الشهداء، وبينهم رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سفيان تايه، وأستاذ طب الحروق وأحد أبرز الجراحين في غزة مدحت صيدم، ووزير التربية والتعليم الأسبق أسامة المزيني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن استهداف هذه الفئة المتميزة في المجتمع الفلسطيني يؤكد سعي الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على العلماء والباحثين في القطاع التعليمي بشكل كامل، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي دمر خلال الفترة نفسها أكثر من 103 جامعات ومدارس بشكل كلي و311 جامعة ومدرسة بشكل جزئي.