مقررة أممية: (إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

جنيف/ فلسطين أون لاين- وكالات

قالت مقررة أممية، السبت، إن (إسرائيل) "تبيد" الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط "عدم مبالاة من كافة الدول المتحضرة".

أفادت بذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، تعليقا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة، في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، اعتبرت ألبانيز قطاع غزة "أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيا بالقرن 21" تبيد (إسرائيل) فيه الأحياء والمستشفيات والمدارس و"المناطق الآمنة" واحدة تلو أخرى.

وأضافت: "فليصفح عنا الفلسطينيون لعجزنا الجماعي عن حمايتهم، واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي".

وشددت على أن "(إسرائيل) تبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية، وسط عدم مبالاة من كافة الدول المتحضرة".

وأرفقت المقررة الأممية بمنشورها صورة تظهر أشلاء قتلى مدرسة التابعين المتفحمة والمتكدسة فوق بعضها.

وفي تفاصيل المذبحة المروعة، أوضح المكتب الحكومي أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة التابعين في حيّ الدرج وسط مدينة غزة بـ 3 صواريخ، ما أدى لاستشهاد 90‎%‎ من النازحين داخلها.

وأشار إلى أن أغلب الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى العربي حالتهم خطيرة جدا، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل مستشفى الأهلي العربي لم يتم التعرف على أصحابها وتواجه العوائل صعوبة في التعرف على أبنائها.

